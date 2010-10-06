Детской клинике добавили гинеколога и получилась клиника для молодежи

В Херсоне на базе детской поликлиники №1 открыли "Клинику, дружественную молодежи".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, заведение торжественно открыл мэр города Владимир САЛЬДО.

"Клиника, дружественная молодежи", будет принимать людей в возрасте от 14 до 24 лет. В ней работают педиатр, гинеколог, уролог-андролог и психолог.

Кроме молодых херсонцев, за консультацией в клинику могут обратиться их родственники, а также сотрудники учреждений, которые работают с молодежью.