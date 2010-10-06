Детской клинике добавили гинеколога и получилась клиника для молодежи
02:21, 06 октября 2010Общество
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Сообщение из Херсона
В Херсоне на базе детской поликлиники №1 открыли "Клинику, дружественную молодежи".
Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, заведение торжественно открыл мэр города Владимир САЛЬДО.
"Клиника, дружественная молодежи", будет принимать людей в возрасте от 14 до 24 лет. В ней работают педиатр, гинеколог, уролог-андролог и психолог.
Кроме молодых херсонцев, за консультацией в клинику могут обратиться их родственники, а также сотрудники учреждений, которые работают с молодежью.
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