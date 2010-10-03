Под Киевом до сих пор ищут заблудившегося 5-летнего ребенка
11:44, 03 октября 2010Общество
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Привлекли кинологические службы
Вблизи Киева разыскивают заблудившегося в лесу пятилетнего ребенка.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 16.30 2 октября в Голосеевском районе города (30 км Старообуховской трассы, в районе санатория „Жовтень”) во время отдыха семьи в лесном массиве заблудился ребенок 2005 г.р.
По состоянию на сегодняшнее утро ребенок не найден, поиски продолжаются.
К проведению поисково-спасательных работ привлечены подразделения МЧС, МВД, кинологические службы, работники лесопаркового хозяйства „Конча-Заспа” и местное население - всего 780 человек и 38 ед. техники.
Координацию поисково-спасательных работ осуществляет Главное управление МЧС в г. Киеве.
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