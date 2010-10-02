Газ для Белоруссии будет стоить 220

Среднегодовая цена российского газа для Белоруссии в 2011 году составит около 220 долларов за тысячу кубометров, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Андрей Круглов в пятницу в Минске.

"Средневзвешенная цена для Белоруссии в 2011 году составит порядка 220 долларов за тысячу кубометров", - приводит слова Круглова Би-би-си.

В этом году, как сообщил Круглов, цена газа для Белоруссии составит 185 долларов.

Летом этого года между Россией и Белоруссией имел место очередной конфликт, связанный с поставками российского газа.