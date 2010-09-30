Азаров в Варшаве встретится с польским руководством

30 сентября премьер-министр Украины Николай Азаров будет находиться с официальным визитом в Республике Польша, сообщает Правительственный портал.

Программой визита предусмотрено заседание Комитета по делам подготовки к Евро-2012 под председательством премьер-министра Украины и главы Совета Министров Республики Польша Дональда Туска, по итогам которого будет подписан ряд двусторонних документов.

Также планируется, что Николай Азаров проведет встречи с главой Совета Министров Польши, президентом страны и вице-маршалком Сейма.

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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время визита в Польшу подпишет дорожную карту совместных мероприятий украинских и польских властей в рамках подготовки к Евро-2012, сообщил вчера журналистам Варшаве украинский вице-премьер Борис КОЛЕСНИКОВ.

Он сказал, что карта будет включать перечень важнейших вопросов, которые необходимо решить на двустороннем уровне, назвав среди них визовые вопросы и организацию эффективного пересечения границы между Польшей и Украиной.

Вице-премьер, побывав на строительстве Национального стадиона в Варшаве, заметил, что государства сейчас больше переходят к решению организационных, а не строительно-инфраструктурных вопросов. Он добавил, что на заседании межправительственного комитета по Евро-2012 также будут подведены итоги двустороннего сотрудничества в этом проекте.