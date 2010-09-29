Сотрудники Николаевского музея «прошляпили» 16 картин

По вине сотрудников Николаевского областного художественного музея им. В.В.Верещагина были украдены 16 картин, на основании чего против них возбуждено уголовное дело.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

По информации прокуратуры, в 2007 году должностные лица музея передавали 17 картин Государственного музейного фонда Украины для размещения в экспозиции музея села Степовое. Передача экспонатов не была оформлена надлежащим образом, к тому же картины оставили без охраны. Это привело к хищению 16 картин, общая стоимость которых оценивается в 120 тыс. грн.

В отношении виновных работников музея прокурором Центрального района г. Николаева по факту служебной халатности возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины („Служебная халатность”).