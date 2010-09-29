Сотрудники Николаевского музея «прошляпили» 16 картин

18:12, 29 сентября 2010
Общество
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Полотна украли с выставки в селе

По вине сотрудников Николаевского областного художественного музея им. В.В.Верещагина были украдены 16 картин, на основании чего против них возбуждено уголовное дело.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

По информации прокуратуры, в 2007 году должностные лица музея передавали 17 картин Государственного музейного фонда Украины для размещения в экспозиции музея села Степовое. Передача экспонатов не была оформлена надлежащим образом, к тому же картины оставили без охраны. Это привело к хищению 16 картин, общая стоимость которых оценивается в 120 тыс. грн.

В отношении виновных работников музея прокурором Центрального района г. Николаева по факту служебной халатности возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины („Служебная халатность”).

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