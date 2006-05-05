Цены на местную телефонную связь вырастут на 35%, на телеграммы - втрое

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) приняла сегодня решение об изменении тарифов на услуги фиксированной телефонной связи. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Как отметили в пресс-службе, комиссия в рамках своих полномочий приняла решение “Об утверждении Предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги” и подала это решение на утверждение в Министерство юстиции Украины.

По данным председателя НКРС Олега ГАЙДУКА, проектом предельных тарифов предусмотрено их введение в действие в два этапа: с 1 июня по 31 октября 2006 года включительно и с 1 ноября 2006 года”.

На первом этапе планируется увеличение тарифов на пользование услугами местной телефонной связи, в среднем, на 35%, в сельской местности – на 30%, отметил О.ГАЙДУК. Одновременно, по его данным, предусмотрено увеличить число нетарифицируемых минут, которые предоставляются в счет абонентской платы для населения со 175 до 200 минут и уменьшить количество минут, на которые предоставляется 30%-ная скидка, с 1800 до 840 минут. (Сегодня Предельными тарифами предусмотрено, что абонент, не оплачивая поминутную стоимость, может говорить ежемесячно 175 минут, а абонент, выговаривающий в месяц более 1800 минут, получает на все последующие минуты скидку в 30% от стоимости минуты – УНИАН).

О.ГАЙДУК отметил, что повышены тарифы и на междугородные звонки в пределах области – в среднем, на 10%, в то время как тарифы на междугородные звонки в пределах Украины во время наибольшей нагрузки снижены, в среднем, на 15%.

В то же время, по словам О.ГАЙДУКА, значительно снижены тарифы на услуги международной телефонной связи – от 20% до 70%, в зависимости от направления. Тарифы на пользование телеграфной связью в пределах Украины увеличены в 3 раза, тарифы в направлении стран СНГ повышены в 2,86 раза, на срочные – в 2,67, размер платы за международные телеграммы с другими государствами остается без изменений.

В частности, на первом этапе повышения тарифов стоимость минуты разговора по городской телефонной связи вырастет с 3,6 коп. до 5,4 коп (с НДС), абонплата в месяц для населения и бюджетных организаций поднимется с 7,35 грн. для телефонов с поминутной оплатой до 9,92 грн. (без НДС).

“На втором этапе планируется увеличение на 15% плату за пользование местной телефонной связью, в то же время уровень тарифа на звонки абонентов фиксированной телефонной связи абонентам мобильной связи будет уменьшен на 20%”, - сообщил О.ГАЙДУК.

“Проект направлен на улучшение тарифного регулирования субъектов рынка телекоммуникаций, которые осуществляют свою деятельность с использованием Предельных тарифов”, - пояснил глава НКРС.

По мнению О.ГАЙДУКА, новые тарифы уменьшат уровень перекрестного субсидирования (дотирование местной связи доходами от международной – УНИАН), снизят убыточность сельской связи, поднимут конкурентоспособность операторов фиксированной связи.

“Обеспечение стабильной работы операторов, которые создают и содержат местные сети, возможно лишь при условии сбалансирования тарифов, приближения их к себестоимости”, - отмети О.ГАЙДУК. С момента утверждения нынешних Предельных тарифов (в 2002 году) произошел существенный рост эксплуатационных затрат операторов. Так, лишь за 2002-2005 гг. индекс цен производителей промышленной продукции составил 159,6%, а индекс потребительских цен - 133,2%.

Справка УНИАН. В сентябре 2005 года НКРС уже принимала проект «Об утверждении предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги», однако он не был зарегистрирован Министерством юстиции в связи с несогласием Федерации профсоюзов, которые требовали упреждающих мероприятий по социальной защите, таких как повышение заработной платы, пенсий и социальной помощи, погашение задолженности по зарплате и социальным выплатам, внедрение адресных компенсационных выплат для низкооплачиваемых и малообеспеченных граждан в связи с повышением тарифов.

Напомним, что сентябрьским решением НКРС предусматривалось снижение тарифов на звонки абонентам сетей мобильной связи на 20%, на международную связь - на 17-70% (в зависимости от направления), на междугородную - на 13-17%. Тарифы на местную телефонную связь предусматривалось повысить: абонентскую плату за телефон - на 30% для сельского населения и на 50% для городского населения. Стоимость минуты местной телефонной связи в городе планировалось увеличить с 3,6 коп. до 5,4 коп. (с НДС).