Клюев: вы понимаете, что за импортный газ нужно рассчитываться?

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ поручил председателям областных государственных администраций взять под личный контроль расчеты за природный газ.

Соответствующие поручения он озвучил вчера в ходе селекторного совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону, сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

По словам А.КЛЮЕВА, нынешняя ситуация с оплатой за использованный газ крайне неудовлетворительная. «Правительство ждет от вас принятия действенных мер по безусловному обеспечению стопроцентных текущих расчетов и погашению задолженности», – сказал он.

При этом первый вице-премьер отметил, что еще на предыдущем селекторном совещании местным органам исполнительной власти было рекомендовано усилить ответственность руководителей предприятий тепло- и водоснабжения за соблюдение платежной дисциплины. «Неэффективных руководителей нужно сменить, слишком много людей, которые не хотят работать. Привыкли из года в год накапливать долги, которые затем списываются. Такого больше не будет. Вы понимаете, что за импортный газ нужно рассчитываться своевременно?» – сказал А.КЛЮЕВ.

По его данным, на сегодняшний день задолженность потребителей перед НАК «Нафтогаз Украины» за реализованный в 2010 году газ составляет 6 млрд. грн., или 14% от общей стоимости газа, отпущенного госхолдингом в этом году (30,3 млрд. куб. м на 43 млрд. грн.).

При этом на население, бюджетные учреждения и организации, предприятия тепловой энергетики приходится 3,4 млрд. грн. долгов, в том числе теплокоммунэнерго задолжало 2,8 млрд. грн., уточнил первый вице-премьер.

Также А.КЛЮЕВ отметил, что наибольшее беспокойство вызывает уровень расчетов предприятий теплоснабжения, который по состоянию на 21 сентября т.г. составляет лишь 71%.

Наихудшие показатели расчетов за газ демонстрируют теплокоммунэнерго Закарпатской области – 33%, Луганской – 33%, Житомирской – 44%, Кировоградской – 48%, Донецкой – 48%, Хмельницкой – 56% и Севастополя – 39%.

В связи с этим первый вице-премьер напомнил руководителям исполнительной власти на местах, что без обеспечения должного уровня оплаты ДК "Газ Украины" не будет заключать с теплокоммунэнерго договора на выделение лимитов газа.

А.КЛЮЕВ поручил Министерству финансов и руководству центральных органов исполнительной власти до 1 октября текущего года обеспечить полное погашение задолженности за энергоносители бюджетных учреждений и организаций.