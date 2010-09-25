Бригинец: Кабмин переложил на Киевсовет "грязную работу"

Сессия Киевсовета во второй раз будет рассматривать решение о передаче Киево-Печерского историко-культурного заповедника в государственную собственность, которым предусмотрено лишить помещения трех музеев.

Об этом заявил депутат фракции «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете, глава комиссии городского совета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По словам депутата, повторное рассмотрение вопроса в Киевсовета состоится во исполнение решения Кабинета министров.

«Всю грязную работу должен сделать Киевсовет, а Кабмин хочет остаться белым и пушистым», - уверен А.БРИГИНЕЦ.

Согласно решению Кабмина о выселении с территории Лавры учреждений, деятельность которых не связана с деятельностью заповедника и монастыря, КГГА поручено осуществить меры по отселению таких организаций. Речь идет о последних трех музеях коммунальной собственности.

«Для культуры это фатальное решение Киевсовета стало трагедией, когда после выселения уцелели лишь несколько музеев. Теперь мы видим, что это было лишь начало. Как только Лавра была передана в государственную собственность, Кабмин подумал, что оставленного Киевсоветом многовато для культуры, и решил зачистить Лавру полностью», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат считает, что такие действия Кабмина связаны с желанием нынешней власти угодить Русской православной церкви и ее украинскому филиалу УПЦ МП. По словам А.БРИГИНЦА, политики хотят превратить Лавру из духовной в сугубо церковную организацию, использовав помещение музеев для келий для монахов и гостиничных номеров для VIP-паломников.

В пресс-службе А.БРИГИНЦА напомнили, что согласно принятому на сессии 15 июля 2010 года решению Киевсовета «О даче согласия на бесплатную передачу Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника в государственную собственность», на его территории должны были остаться три музея коммунальной собственности: Национальный музей украинского народного декоративно-прикладного искусства, Государственный музей театрального, музыкального и киноискусства Украины, Музей книги и книгопечатания Украины, а еще три музея и около 30 творческих мастерских подлежали выселению.