Правительство долгосрочными займами будет покрывать краткосрочные

Правительство Украины намерено покрывать краткосрочные займы, осуществленные ранее, новыми долгосрочными займами под более низкие проценты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире Первого национального телеканала.

«Мы приняли такую тактику, чтоб мы могли краткосрочные заимствования замещать долгосрочными и более дешевыми», - заявил Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, сейчас его правительству придется погашать краткосрочные заимствования, произведенные прошлым правительством под высокие проценты.