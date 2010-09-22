На площади Свободы в Харькове - митинг против закрытия секонд-хендов

На площади Свободы в Харькове проходит митинг «Я против закрытия секонд-хендов».

Как передает корреспондент УНИАН, на площади собралось около тысячи человек, которые держат транспоранты с надписями: «Не оставим мерзнуть малообеспеченных украинцев», «Мы против запрета на ввоз одежды Second hand», «Чем Китай лучше Second hand», «Нам нужна одежда».

Участники митинга требуют не запрещать ввоз в Украину товаров Second hand, поскольку это не решит проблему упадка легкой промышленности, а только лишит людей возможности покупать «недорогую, однако качественную одежду».

По мнению вице-президента Ассоциации дилеров одежды Second hand Хамеда РАХИМИ, бизнес Second hand – один из самых легальных в Украине и нисколько не мешает развитию легкой промышленности.

«Этот бизнес никак не мешает легкой промышленности Украины, потому что это разные сегменты рынка. Для легкой промышленности реальными являются другие проблемы: у них нет фурнитуры, нет оборудования, нет тканей, и все законы, которые есть в Украине, не позволяют им конкурировать с легкой промышленностью Китая и Турции. Реальная угроза легкой промышленности там, но никак не Second hand», - подчеркнул он.

Х.РАХИМИ отметил, что вся одежда Second hand ввозится в Украину легально и за нее платятся все соответствующие налоги. По его словам, в прошлом году в бюджет Украины дилеры товаров Second hand уплатили около 400 млн. грн. налогов.

Х.РАХИМИ выразил уверенность, что Верховная Рада Украины не примет решения о запрете на ввоз в Украину одежды Second hand, но подчеркнул, что предприниматели и покупатели товаров Second hand готовы отстаивать свои интересы в Киеве. «Если к нам не прислушиваются, то все люди, которых вы видите здесь, а также десятки и сотни тысяч из других областей пойдут в Киев. Мы будем отстаивать свои интересы», - подчеркнул Х.РАХИМИ.