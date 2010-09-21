Межбанк открылся ростом доллара и падением евро
11:01, 21 сентября 2010Общество
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НБУ вчера на рынок не выходил
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9330/7,9420 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2549/0,2552, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,3705/10,3840.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают снижаться – 1,3080/1,3082 (понедельник – 1,3101/03).
В понедельник, 20 сентября, Нацбанк на рынок не выходил.
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