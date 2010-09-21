Межбанк открылся ростом доллара и падением евро

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 7,9330/7,9420 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2549/0,2552, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,3705/10,3840.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают снижаться – 1,3080/1,3082 (понедельник – 1,3101/03).

В понедельник, 20 сентября, Нацбанк на рынок не выходил.