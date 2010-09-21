Новый воздушный маршрут поможет украинцам и молдаванам в Италии

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" 20 сентября открыла маршрут Одесса–Милан–Одесса.

Как сообщила УНИАН пресс-служба авиакомпании, со следующей недели полеты будут выполняться 4 раза в неделю – в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. На этой неделе полеты будут выполнены в понедельник и пятницу.

Загрузка первого рейса, доставившего в понедельник, 20 сентября, утром пассажиров из Одессы в Милан, составила 73%. По данным компании, в целом, согласно результатам бронирования и продажи авиабилетов в/из Милана, средняя загрузка рейсов в ближайший с начала полетов месяц превысит 70%.

Предполагается, что новый воздушный маршрут будет обслуживать двусторонние деловые и туристические потоки (как в Милан, так и в Одессу), украинскую, а также молдавскую диаспоры в Италии. Для пассажиров из Молдовы "АэроСвит" организовал бесплатную автобусную подвозку в Одессу к миланскому рейсу.