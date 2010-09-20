Банковская система Украины сократила убыток

Банковская система Украины в январе-августе 2010 года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, сократила убыток на 57% - до 8,9 млрд. грн. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков сравнительно с соответствующим периодом 2009 года сократились на 7,4% и составили 89,3 млрд. грн. Расходы банков сократились на 16,0% и составили 98,2 млрд. грн.», - говорится в сообщении.

В НБУ отмечают, что в 2010 году процентные расходы опять вышли на первое место в структуре расходов коммерческих банков и составили 42,7%. Отчисления в резервы, которые занимали основную часть расходов в кризисный период, по состоянию на 1 сентября 2010 г. составили 32,1%.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 июля 2010 года, лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находятся 18 банков.