Коррумпированных чиновников предлагают отправлять в Бородянку

Гражданская кампания «Форум спасения Киева» (ФСК) требует от чиновников Киевской городской государственной администрации разработать специальную программу по содержанию бездомных животных, а также прекратить их истребление в столице по надуманным основаниям.

Об этом УНИАН сообщил главный координатор ФСК, один из инициаторов создания политической партии «Форум» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

«Чемпионат Европы по футболу 2012 года – это надуманный повод для уничтожения уличных животных. Если бы президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ действительно выдвинул Польше и Украине такое условие проведения чемпионата – возник бы скандал на всю Европу. Я вообще не понимаю, почему под соусом проведения Евро-2012 вырубаются зелёные зоны под застройку отелями и торгово-развлекательными заведениями, уничтожаются леса для прокладки дорог и сжигаются животные в крематориях. Этот подход не только негуманный, он противоречит любым нормальным представлениям о функционировании города, о гармоничной жизни человека среди природы», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Лидер ФСК напомнил, что уничтожение бездомных собак происходит за счёт средств киевлян, которые платят налоги в городской бюджет. По его мнению, финансовые ресурсы, выделяемые на отлов и уничтожение бродячих животных, необходимо направлять на реализацию программы по регулированию численности бездомных животных и строительство хотя бы одного приюта.

«Заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО на совещании 8 сентября заявил, что на отлов собак столичная власть каждому району выделила по 300 тыс. грн. Отлов и десятидневное содержание в Бородянском приюте одного пёсика стоит 450 грн. Затем несчастных собак там просто уничтожают. Думаю, было бы гуманно эти деньги направить на стерилизацию животных, тем более что опыт показывает – убийство не решает проблем регулирования их численности», – пояснил он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ также требует прекратить незаконную деятельность частных предприятий, которые за 100–150 грн. занимаются отловом и уничтожением бездомных животных.

«Я понимаю, что есть люди, которые пострадали от бездомных собак, и эту проблему необходимо незамедлительно решать. Но, в то же время, я считаю, что большего вреда, чем столичные депутаты и чиновники, городу ещё не нанёс никто. Есть такое абсолютно здоровое предложение Александру ПОПОВУ (первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации – УНИАН): вылавливать в городе не собак и кошек, а коррумпированных депутатов и помещать их в специальный приют, вроде того, что в Бородянке... Думаю, что киевляне это приветствовали бы», – иронизирует лидер ФCК.

«Я думаю, что киевляне должны понять: единственный способ навести в городе порядок и прекратить произвол, связанный с застройками и уничтожением животных, – это добиться в столице выборов и изгнать из мэрии ЧЕРНОВЕЦКОГО и депутатов-мародёров», – считает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году в Киеве провозгласили о начале реализации Киевской городской программы регулирования численности бесприютных животных гуманными методами, рассчитанной на четыре года. На её реализацию было предусмотрено 76 млн. грн.

По данным киевских защитников животных, в городе насчитывается от 10 до 15 тыс. бездомных собак.

По просьбе Международной общественной организации «Общество защиты животных "SOS"», оперативный директор УЕФА Мартин КАЛЛЕН 1 июня 2010 года обратился к вице-премьер-министру Украины Борису КОЛЕСНИКОВУ с письмом, в котором просил чиновника посодействовать гуманному решению проблемы с бездомными животными.

В обращении к вице-премьеру М.КАЛЛЕН, в частности, отметил, что «УЕФА не поддерживает жестоких методов уничтожения бездомных животных и никогда не поощряла представителей украинской власти к применению таких методов».

21 февраля 2006 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О защите животных от жестокого обращения», согласно которому вылов собак, кошек и других домашних животных отдельными гражданами запрещается, кроме случаев, когда эти животные являются опасными для окружающих и проявляют агрессивность, создавая угрозу безопасности людей.

Согласно ст. 17 этого закона, умерщвление животных должно проводиться методами, исключающими их предсмертные страдания. Запрещается применять негуманные методы умерщвления животных, приводящие к гибели от удушья, электрического тока, болевых инъекций, отравления, курареподобных препаратов, перегрева и т. д.