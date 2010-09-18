В Харькове горит здание Национального университета имени Каразина

В центре Харькова на площади Свободы горит кровля Северного корпуса Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина.

Как передает корреспондент УНИАН, на месте пожара работает около десятка пожарных расчетов.

По словам ректора университета Виля БАКИРОВА, пожар возник около 17 часов на кровле, где в это время велись ремонтные работы.

На место происшествия прибыли исполняющий обязанности Харьковского городского председателя Геннадий КЕРНЕС, руководители милиции и ГУ МЧС Харькова.