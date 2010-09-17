В Днепропетровске ранили бизнесмена Корбана

Сегодня днем в Днепропетровске было совершено покушение на известного бизнесмена Геннадия КОРБАНА.

Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, инцидент произошел в 14.20 в кафе «Паппирони», расположенном на улице Яворницкого, 12-б (район Центрального парка им. Шевченко), где находились Г.КОРБАН и его знакомый.

По предварительным данным, неизвестное взрывное устройство сработало под диваном на летней площадке, где отдыхали оба мужчины. По предварительным данным, в результате взрыва один из мужчин получил черепно-мозговую травму, другой – ожоги. Также пострадали две девушки, проходившие мимо.

Пострадавшие госпитализированы, угрозы для их жизни нет.

По словам руководителя Центра общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области Алексея ЩЕРБАТОВА, причины взрыва выясняются, район чрезвычайного происшествия перекрыт.

По данным источника в правоохранительных органах, вторым пострадавшим является днепропетровский бизнесмен Геннадий АКСЕЛЬРОД.