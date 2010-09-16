Пьяный «мажор» на иномарке врезался в автомобиль ГАИ и сбил двух студентов

В селе Новые Петровцы под Киевом неподалеку от резиденции Президента вчера около 18.00 автомобиль «Тойота Камри» на большой скорости въехал в автомобиль ГАИ, вслед за этим сбил 17-летних студентов одного из киевских вузов Ярослава ГАГАРИНА и Анну БАХМУТ, после чего врезался в трактор.

Об этом сообщает газета «Сегодня» со ссылкой на очевидцев происшествия, также заявивших, что водитель иномарки Валерий С. представился близким родственником высокопоставленного чиновника, при задержании вел себя вызывающе и угрожал сорвать с сотрудников милиции погоны.

Фамилию нарушителя в Главном управлении МВД в Киевской области не называют, но подтверждают, что такой факт действительно имел место.

Как сообщили в главке, за рулем «Тойоты» находился бизнесмен, его доставили на освидетельствование в Вышгородскую больницу, однако нарколог не обнаружил в организме водителя алкоголя. Тогда штрафника отвезли в Киев, где после обследования в бюро судмедэкспертизы в крови было выявлено 1,6 промилле спиртного (примерно бутылка водки). По факту ДТП возбуждено уголовное дело, виновный находится на подписке о невыезде.

Травмы Я.ГАГАРИНА оказались легкими, а у А.БАХМУТ поврежден позвоночник и раздроблены кости.