УНП заявляет о принудительной русификации украинцев в Крыму

Украинская народная партия заявляет о принудительной русификации украинцев в Крыму. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

«Движение «Русское единство» замалчивает факты принудительной русификации украинцев в Крыму», - информирует пресс-служба Крымской организации Украинской народной партии. Как отмечает организация, «газета, которую издает крымское движение «Русское единство», существенно искажает динамику колебания количества украиноязычных и русскоязычных школ в Крыму».

По словам представителя Симферопольской городской организации УНП Алексея КЛИМЧУКА, «в сентябрьском номере газеты «Русское единство» в статье «Школьные учебники «зачистили» от бандеровцев» автор нагло манипулирует цифрами соотношения количества русскоязычных и украиноязычных школ в автономии». «Первые данные автор взял в цифрах, а вторые - в процентах», - сообщает член УНП.

Так, газета информирует, что в 2003 году в Крыму насчитывалось 457 русскоязычных школ, а в 2009 – 340. То есть, за 6 лет их количество в автономии уменьшилось на 117, или на 26%, утверждает газета. В то же время, за тот же период количество украиноязычных школ возросло на 75%, сообщает автор. При этом, газета не приводит точное количество украиноязычных школ.

«На самом деле, в Крыму действует всего 7 украиноязычных школ, что является самым низким показателем в стране», - констатирует А.КЛИМЧУК. По его словам, с 2003 по 2009 год, по официальной статистике, количество украиноязычных школ увеличились с 6 до 7 - то есть, аж на 1 школу за 6 лет. «Эта цифра и дает прибавку на те же 75%, о которых пишет автор, - комментирует ситуацию А.КЛИМЧУК. - То есть, в 2009 году русскоязычных школ стало 340, а украиноязычных - аж 7!».

По словам члена УНП, «7 школ с украинским языком преподавания составляет всего 1,2% общего количества школ в Крыму, хотя, по данным последней переписи, почти 25% населения автономии - этнические украинцы. В крымских селах, где проживает наибольшее количество украиноязычных граждан, украиноязычных школ вообще нет». «Это свидетельствует о принудительной русификации этнических украинцев полуострова, которая продолжается и сегодня», - подытожил А.КЛИМЧУК.