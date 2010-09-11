СЭС нашла причину массового отравления школьников в Евпатории

Причиной отравления 58 учеников школы №12 Евпатории стал непропеченный макаронник.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Евпатории сообщил главный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО.

«Причиной массового отравления является нарушение технологического приготовления пищи. Макаронник с мясом, с яйцами не додержали», - сказал он.

46 детей, которые попали в больницу с предварительным диагнозом «бактериальная кишечная инфекция», находятся в удовлетворительном состоянии, состояние еще 12 госпитализированных детей оценивается как средней тяжести.

«В понедельник-вторник начнется массовая выписка», - сказал главный санврач.

Точный диагноз и продукт, приведший к отравлению, медики назовут через 2-3 дня. «Диагноз уточняется. Через 2-3 дня мы точно скажем, какой продукт привел к заболеванию, и какая инфекция у детей. По посевам мы видим, что это не дизентерия, не сальмонеллез», - сказал С.РЫЖЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 58 учащихся 1-4 классов, которые посещали группу продленного дня, попали в больницу 10 сентября.