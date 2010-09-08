Группа компаний намерена строить зерновой терминал на Черном море

Министерство транспорта и связи Украины расценивает намерение корпорации Cargill и группы компаний Risoil построить новый зерновой терминал в Ильичевском морском торговом порту как подтверждение инвестиционной привлекательности отечественных портов, и будет максимально способствовать скорейшему воплощению этого инвестиционного проекта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, компании планируют создать совместное предприятие на территории Ильичевского порта.

«Мы заинтересованы в новых стройках и модернизации собственности портов за счет частных инвесторов, ведь это даст возможность государственным предприятиям стабильно работать, приносить прибыль в бюджет и создать новые рабочие места», - отметил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

Как отмечают в министерстве, сейчас уже проходят консультации между представителями компаний, порта и министерства по подготовке технико-экономического обоснования строительства. Проводится предварительный расчет необходимой мощности терминала, его комплектации и расположения. Не исключается, что благодаря строительству пирса комплекс сможет обрабатывать как зерновые грузы, так и растительное масло. Предварительный срок ввода комплекса в эксплуатацию – 2013 год.

По мнению специалистов Минтранссвязи, создание новых мощностей в Ильичевском порту будет способствовать привлечению инвесторов в другие проекты.

«Нам необходимо согласовать соответствующие проектно-договорные документы и использовать этот опыт как пример сотрудничества центральных и местных органов власти и государственных предприятий с инвесторами в других портах», - подчеркнул глава Государственной администрации морского и речного транспорта Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ.

По предварительным оценкам, минимальная мощность нового зернового терминала может составлять до 2 млн. тонн в год, а при строительстве комплекса по перегрузке растительного масла его мощность дополнительно может составить до 1 млн. тонн в год.

Напомним, на территории Ильичевского порта действует зерновой терминал, который имеет мощность 4 млн. тонн в год. Еще один комплекс находиться в акватории порта и имеет мощность 2 млн. тонн в год. Кроме того, на территории порта работает комплекс по перегрузке растительного масла мощностью 1,5 млн. тонн в год.

Справка УНИАН. Ильичевский морской торговый порт (ИМТП) функционирует с 1958 года. Территория предприятия составляет 346 га, протяженность причальной линии – 5,4 км, площадь крытых складских помещений – 54,2 тыс. кв. м, открытой складской площадки – 743 тыс. 940 кв. м.

ИМТП принимает суда с осадкой до 13 м, длина не ограничена. Средняя глубина на подходе к порту – 13,5 м, что позволяет обслуживать суда практически любой грузоподъемности.

В 2009 г. ИМТП снизил грузоперевалку на 13,8% - до 16 млн. 287,0 тыс. тонн.