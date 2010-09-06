Россия построит в Украине завод по фабрикации ядерного топлива

Российский государственный концерн «ТВЭЛ» признан победителем конкурса по отбору партнера и технологии по строительству в Украине завода по фабрикации ядерного топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам в понедельник в Киеве помощник директора представителя американской компании Westinghouse в Киеве Светлана МЕРКУЛОВА. Напомним, что американская компания Westinghouse наряду с «ТВЭЛ» принимали участие в указанном конкурсе.

«Мы получили уведомление, в котором нас благодарят за участие и сообщают, что межведомственная комиссия приняла решение в пользу «ТВЭЛ», - сказала она.

Как сообщил УНИАН информированный источник Минтопэнерго, решение по определению победителя конкурса было принято межведомственной комиссией 2 сентября т.г. После направления уведомлений участникам конкурса планируется, что межведомственная комиссия направит документацию об итогах конкурса на утверждение Кабинета министров Украины с рекомендацией определить партнером по строительству завода ОАО «ТВЭЛ».

Как сообщал УНИАН, 21 июня Украина открыла процедуру конкурса по отбору технологии и партнера по строительству завода по фабрикации ядерного топлива, направив участникам конкурса – ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация) и Westinghouse Electric Company (США) – документы, необходимые для подготовки конкурсных предложений. Конечный срок приема предложений - 4 августа.

Решением Совета национальной безопасности и обороны, введенным в действие указом Президента Украины в декабре 2009 года, Минтопэнерго было поручено провести конкурс по отбору технологии и партнеров по строительству завода по фабрикации ядерного топлива. При этом в самом решении СНБО частично были определены критерии, по которым должен быть отобран потенциальный партнер Украины.

5 мая т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил, что Украина договорилась с Россией о совместном строительстве завода по производству ядерного топлива.

В июне т.г. глава российской госкорпорации «Росатом» Сергей КИРИЕНКО заявил о заинтересованности российской стороны в совместной реализации строительства сборочного завода.

В феврале 2009 года о своей готовности участвовать в реализации проекта строительства завода заявляла также американская компания Westinghouse.

Справка УНИАН. Согласно Энергетической стратегии, Украина планировала до 2014 года построить собственный завод по фабрикации ТВС (тепловыделяющих сборок).

Согласно утвержденной в сентябре 2009 года Кабинетом министров государственной целевой программе «Ядерное топливо Украины», строительство завода по производству ядерного топлива планируется завершить в 2013 году.

Стоимость строительства оценивается в 1,679 млрд. грн., из которых 1,092 млрд. грн. планируется привлечь в качестве инвестиций.