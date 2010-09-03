«Уши» СБУ стоят у всех мобильных операторов, кроме одного?

Нешуточные страсти разгораются вокруг нового громкого скандала с прослушкой телефонов. Представители компании «Интертелеком» заявили о давлении СБУ — якобы спецслужба навязывает этому оператору мобильной связи установку в ее одесском офисе оборудования для перехвата разговоров. Однако по ходу скандала выяснилось, что требование установки оборудования для прослушки записано в украинских законах и оно есть у всех мобильных операторов.

Один из сотрудников СБУ на условиях анонимности сообщил «Сегодня» подробности скандала. «Интертелеком» действительно отказался устанавливать автоматическую систему для прослушки, констатирует оперативник. — Такая система давно функционирует в других компаниях мобильной связи. «Интертелеком» едва ли не единственная компания, где ее не было. Но отказ — дело временное. Все компании связи в Украине работают на дорогостоящем оборудовании, большая часть которого ввезена полулегально. Поэтому сразу после отказа «Интертелекома» с нами сотрудничать, против него было возбуждено уголовное дело по контрабанде».

«Всем известно, что перед выходом на рынок операторы связи, как и любые предприниматели, должны получить разрешительные документы, — рассказывает источник «Сегодня» в правоохранительных органах. — Но мало кто знает о том, что в этот пакет бумаг входит и документ за подписью руководства Службы безопасности. Для чего это делается? Все очень просто. Оператор не получит подпись главы Спецслужбы, если не согласится на установку прослушки. Конечно, можно поднять шумиху в прессе. Но дело в том, что подобная практика существует в большинстве стран мира. Это один из способов обеспечения безопасности государства».

В то же время, как официально отмечают в СБУ, они действуют в соответствии со статьей 39-4 Закона «О телекоммуникациях». Именно в нем заложена обязанность операторов закупать и устанавливать оборудование для систем прослушки.

Подтвердили нам эту информацию и операторы. Правда, с оговоркой. Мол, мониторинг телефонных переговоров клиентов происходит на законном уровне и лишь в том случае, если у правоохранителей имеется оперативно-розыскное дело, в котором фигурирует личность данного гражданина. А так же санкция суда на прослушивание его переговоров.