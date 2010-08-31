Бондарь: продажа Лугансктепловоза в Россию, фактически, не состоялась

У Фонда государственного имущества (ФГИ) на сегодняшний день нет другого выхода, кроме как разорвать договор купли-продажи с покупателем "Лугансктепловоза" - дочерней компанией российского "Трансмашхолдинга" "Брянским машзаводом".

Об этом сообщил УНИАН первый заместитель председателя Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации, народный депутат (НУ-НС) Александр БОНДАРЬ.

По его словам, отсутствие на сегодняшний день какой-либо официальной информации о переводе покупателем "Лугансктепловоза" средств за приобретенный им пакет акций предприятия может свидетельствовать только об одном – что деньги так и не поступили на счет Фонда госимущества.

В то же время, по словам А.БОНДАРЯ, условиями договора купли-продажи, а также действующим законодательством четко прописывается, что в случае если по истечении отведенных двух месяцев от даты заключения договора деньги покупателем так и не будут перечислены, ФГИ обязан через суд признать данный договор недействительным. "Никаких других вариантов и прочтений тут просто быть не может", - отметил нардеп. "Если ФГИ этого не сделает, это уже будет делом прокуратуры", - добавил он.

А.БОНДАРЬ также сообщил, что распоряжение Кабинета министров о проведении взаимозачета противоречит действующему законодательству, в котором четко предписывается, что деньги бывшему собственнику предприятия могут быть возвращены только с последующей продажи предприятия, а также решению Высшего хозяйственного суда Украины от 28 июля этого года.

Нардеп также отметил, что на данный момент ФГИ и Кабмин стараются каким-то образом найти выход из создавшейся ситуации, в частности, правительство, скорее всего, "уговаривает" российского инвестора перевести необходимые средства за приобретенное им предприятие.

В ФГИ на данный момент отказываются предоставлять какую-либо информацию о переводе покупателем "Лугансктепловоза" требуемой суммы. Срок оплаты за приобретенный пакет акций предприятия истек 30 августа этого года.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года первый раз объявил конкурс по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз". 23 марта 2007 года Фонд признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября 2009 г.

31 марта 2010 года Фонд государственного имущества Украины повторно объявил о проведении приватизационного конкурса по продаже госпакета «Лугансктепловоза». 15 июня 2010 года ”Брянский машзавод`” снова приобрел 76% акций «Лугансктепловоза» за 410 млн. грн.

Кабинет министров Украины своим распоряжение №1501 от 21 июля этого года поручил ФГИУ заключить мировое соглашение с покупателем «Лугансктепловоза» - «Брянским машзаводом».

Высший хозяйственный суд Украины 28 июля отменил решение Хозяйственного суда г. Киева, которым он обязал ФГИ возместить собственнику «Лугансктепловоза» - управляющей компании "Брянский машзавод" - внесенные средства за приобретенный в 2007 г. и после возвращенный в госсобственность пакет акций предприятия в долларах США по курсу на момент покупки.