В Украине растет число бездетных браков

В Украине растет количество бездетных браков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила заведующая отделением для беременных и рожениц с акушерской патологией ГУ „Институт педиатрии, акушерства и гинекологии” НАМН Украины Наталия СКРЫПЧЕНКО.

По ее словам, такая тенденция существует не только в Украине, но и во всем мире.

“Это можно объяснить тем, что стало больше заболеваний, которые передаются половым путем, это сверхранние половые отношения, которые приводят к бесплодию, и т.п.", – сказала Н.СКРЫПЧЕНКО.

В то же время она отметила, что растет и количество женщин, которые забеременели благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ). “Когда эти технологии были внедрены в нашей медицине, мы получили 7-10 тысяч новорожденных детей. В целом по Украине проходит до 10 тысяч репродуктивных циклов. Это очень мало. Наши семьи нуждаются в большем их количестве", – подчеркнула Н.СКРЫПЧЕНКО.

Было также отмечено, что в 2011-2012 гг. в Украине существенно возрастут объемы финансирования программ ВРТ и количество циклов, которые выполняются в государственных клиниках.