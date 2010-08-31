Милиция изучает причины сильных пожаров под Харьковом

Правоохранительные органы изучают причины возникновения интенсивных пожаров, произошедших в субботу, 28 августа, в южных предместьях Харькова.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области.

По данным ЦСО, в первой половине дня в субботу Харьков накрыла большая туча дыма, который затягивало из прилегающих к городу южных районов, что вызывало определенный дискомфорт и тревогу у жителей города. «На данный момент - отметил представитель ЦСО, - милиция изучает причины пожаров в этих районах».

Неожиданное появление густого дыма отметили в своих материалах журналисты, которые освещали приезд в Харьков Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. Глава государства 28 августа принимал участие в открытии нового терминала Харьковского аэропорта, расположенного в южной части города.

Как сообщил УНИАН помощник начальника Главного Управления МЧС Украины в Харьковской области Игорь ЛУПАНДИН, в субботу, 28 августа, вблизи прилегающих к областному центру поселков Харьковского района (Безлюдовка, Васищево, Бабаи, Хорошево) возникли сильные пожары. Горели трава и камыш, огонь распространялся изнутри территорий. Порывы ветра, который дул в сторону Харькова, объяснил специалист, составляли до 20 м/с, чем и можно объяснить значительное задымление города. По его данным, руководство управления ввело режим усиленного несения службы. Около 11.00 бригады МЧС осуществили 12 выездов, 9 из которых - на вызов в район указанных поселков. В целом в тот день на тушение пожаров отряды МЧС в Харьковской области осуществили около 50 выездов. Пожары были своевременно ликвидированы. Причина пожаров на лугах южных предместьев Харькова – «занос открытого источника огня», отметил И.ЛУПАНДИН.