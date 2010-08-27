Милиционера приговорили за смертельное избиение задержанного

Суд приговорил к девяти годам заключения бывшего сотрудника милиции за избиение летом прошлого года в Евпатории задержанного местного жителя, который умер от побоев.

«Потерпевший скончался у себя дома после нескольких часов пребывания в Евпаторийском райотделе милиции, где инспектор дежурной части избивал задержанного и издевался над ним», - говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

Железнодорожный районный суд Симферополя признал милиционера виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «превышение служебных полномочий» и «умышленное тяжкое телесное повреждение, причинившее смерть потерпевшего» Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил бывшему милиционеру срок и постановил лишить его права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года и звания «лейтенанта милиции».