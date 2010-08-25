СБУ: мясо в исправительные колонии поставлялось только "на бумаге"

Сотрудники Управления СБУ в Одесской области выявили растрату 29 млн. грн., выделенных из государственного бюджета для обеспечения мясопродуктами заведений Департамента по вопросам исполнения наказаний.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в пресс-группе УСБУ.

Как уточнил руководитель пресс-группы Игорь СКУРТОВ, «при проверке складов мясоперерабатывающего предприятия сотрудниками СБУ и КРУ совместно с налоговиками зафиксирован недостаток свыше тысячи тонн говядины, которое должно было находиться здесь на хранении, согласно наличествующей документации».

Установлено, что мясопродукты длительное время вообще «не производились в связи с износом оборудования и выходом из строя производственных мощностей, а складские помещения и холодильное оборудование оказались непригодны для хранения мясопродуктов».

«Мясо же в исправительные колонии поставлялось только "на бумаге" и списывалось на питание заключенных. Хотя денежные средства на закупку мясопродуктов были получены в феврале этого года и присвоены организаторами сделки», - сказав И.СКУРТОВ.

По факту растраты госсредств в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.