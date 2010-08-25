Мэр Донецка: незаконное строительство прекратить невозможно

Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО заявляет, что применил все свои полномочия, но остановить незаконное строительство на территории Донецкого национального университета сегодня «нет механизма».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке, отвечая на вопрос, почему ООО «Альфа-спорт» с 18 августа возобновило и продолжает незаконное строительство магазина на территории, принадлежащей ДонНУ.

«Я употребил все свои полномочия, других полномочий у меня нет. Остается… Я ходил к господину прокурору и к руководителям Управления внутренних дел. Других каких-то полномочий у меня нет», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО. При этом он добавил, что «функции контроля за незаконными стройками у органов местного самоуправления, в связи с организацией государственного градстройконтроля, нет. Эти функции ушли буквально в первом квартале 2010 года».

Мэр отметил, что юридическая служба горисполкома продолжает работать над проблемой возвращения незаконно отобранной «Альфа-спортом» университетской земли, принадлежащей государству.

«Я сказал, что готовьте в соответствии с действующим законодательством иски, и юристы должны подготовить иски в те организации, которые выдали разрешение, если они выдали с нарушением… Этим вопросом должны заниматься юристы и правоведы, поэтому я не хочу дилетантски сегодня принимать решение», - подчеркнул А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

«Есть действующее законодательство, другого нет. Стенка на стенку - не пойдем... Нет разрешения на ведение строительных работ, но и нет механизма у органов местной власти, как его остановить», - подчеркнул А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, после увольнения ректора Владимира ШЕВЧЕНКО на территории Донецкого национального университета с 18 августа ООО «Альфа-спорт» возобновило строительные работы на земельном участке, который находится в постоянном пользовании вуза.

В ректорате университета подтвердили, что на сегодняшний день ООО «Альфа-спорт» не имеет никаких документов на проведение там строительных работ, так как все многочисленные суды с обжалованием были выиграны ДонНУ и Донецким горисполкомом. Так, с момента строительства в 2007 году, сначала суд вынес постановление о приостановке всех строительных работ, а затем признал самозахватом земли ДонНУ фирмой «Альфа-спорт», отменил выделение 100 кв. м земли университета под строительство и вынес решение о расторжении договора аренды между Донецким горсоветом и ООО «Альфа-спорт». Все апелляционные и кассационные жалобы ООО «Альфа-спорт» судами были отклонены и решение о расторжении договора аренды вошло в законную силу.

Суды вынесли решения в пользу университета, но исполнительная служба так ничего не сделала, подчеркнули в ректорате ДонНУ.

Комментируя ситуацию, экс-ректор университета В.ШЕВЧЕНКО сказал, что последние три года боролся за возвращение этой отобранной у вуза земли и понимает, что за этим беззаконием стоят чьи-то бизнес-интересы.

«Здесь какой-то заговор», - сказал В.ШЕВЧЕНКО, подчеркнув, что этот земельный участок государственный и его, в соответствии с Земельным кодексом, «никто не имеет права забирать и отдавать под какие-то другие нужды, даже вузу запрещено ее отдавать – она находится под защитой государства».

В.ШЕВЧЕНКО уточнил, что в планах фирмы «Альфа-спорт» стояло строительство магазина с отделами по продаже спиртных и табачных изделий, что уже противоречит закону, так как все находится в недопустимой близости к учебному заведению и студенческим общежитиям.

Отвечая на вопрос, можно ли связать его отставку с должности ректора университета с решением этих земельных вопросов, В.ШЕВЧЕНКО сказал: «Можно…. Я могу допустить все, что угодно», и добавил, что, он, решая вопрос о сохранности университетской земли, не давал покоя ни правоохранительным органам, ни руководству города.