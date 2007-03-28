8-летняя украинка, упавшая с эскалатора в Милане, находится в реанимации
21:55, 28 марта 2007Общество
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Об этом сообщает агентство Ansa
Состояние украинской девочки, упавшей с эскалатора в торговом центре в Милане, медики оценивают как критическое.
Как сообщает агентство Ansa, ребенок находится в реанимационном отделении миланской больницы Сан-Рафаэле.
Несчастный случай произошел во вторник. Упав с эскалатора, 8-летняя Марина получила тяжелую черепно-мозговую травму, переломы бедренной и тазовых костей.
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