8-летняя украинка, упавшая с эскалатора в Милане, находится в реанимации

Об этом сообщает агентство Ansa

Состояние украинской девочки, упавшей с эскалатора в торговом центре в Милане, медики оценивают как критическое. Как сообщает агентство Ansa, ребенок находится в реанимационном отделении миланской больницы Сан-Рафаэле. Несчастный случай произошел во вторник. Упав с эскалатора, 8-летняя Марина получила тяжелую черепно-мозговую травму, переломы бедренной и тазовых костей.

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