Завтра в Украине до 30° тепла

Завтра в Украине осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура ночью 11-16° (на побережье морей 17-20°), днем 25-30°; в Карпатах и горах Крыма ночью 8-13°, днем 18-23°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области в понедельник осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 25-30°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 27-29°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре возле Киева 24°.