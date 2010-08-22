Завтра в Украине до 30° тепла
13:31, 22 августа 2010Общество
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Погода на 23 августа
Завтра в Украине осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
Температура ночью 11-16° (на побережье морей 17-20°), днем 25-30°; в Карпатах и горах Крыма ночью 8-13°, днем 18-23°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
В Киевской области в понедельник осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 25-30°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 27-29°.
Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре возле Киева 24°.
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