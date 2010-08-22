23-летняя женщина убила родную сестру

В Шепетовке Хмельницкой области 23-летняя женщина во время выяснения отношений с младшей, 20-летней сестрой, нанесла ей смертельное ножевое ранение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Отделе связей с общественностью УМВД в области.

“Скандал между девушками произошел через недовольство старшей сестры общением потерпевшей с их общим знакомым. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина начала воспитывать сестру, доказывая ей, что парень - совсем не тот, за кого себя выдает. Между девушками возникла драка, во время которой старшая нанесла ножевое ранение младшей сестре”, - отмечается в сообщении.

Потерпевшая от полученного ранения умерла в больнице.

Ее обидчицу задержала милиция и, согласно части 2 статьи 121 УКУ, ей грозит до 10 лет лишения свободы.