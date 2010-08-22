Как защитить животных от жестокого обращения?

Министерство охраны окружающей природной среды Украины призывает Министерство внутренних дел, Госкомитет по ветеринарной медицине и председателей облгосадминистраций усилить борьбу с нарушениями законодательства о защите животных от жестокого обращения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минприроды, территориальными органами Госэкоинспекции в течение I полугодия 2010 года проведено 949 проверок, в том числе 344 проверки относительно борьбы с незаконным использованием животного мира.

К ответственности привлечено 785 человек на общую сумму штрафов 81 тыс. 326 грн., из которых взыскано 71 тыс. 856 грн. В правоохранительные органы передано 12 материалов и уже возбуждено 3 уголовных дела.

Общая сумма рассчитанных убытков составила 687 тыс. 423 грн., предъявлено 30 претензий на сумму убытков 174 тыс. 935 грн., из которых взыскано 10 тыс. 445 грн. Приостановлена деятельность 5 субъектов хозяйствования.

Кроме того, министерством направлены письма зоопаркам Украины о необходимости соблюдения законодательства во время осуществления операций торговли объектами животного мира, в частности, недопущении продажи диких животных лицам, которые не имеют предусмотренных законодательством разрешительных документов на содержание и обращение с животными, а также с просьбой временно содержать диких животных, изъятых у нарушителей законодательства в области защиты животных от жестокого обращения, до принятия соответствующего судебного решения в установленном законодательством порядке.

В министерстве напоминают, что согласно ст. 32 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения" органы внутренних дел должны принимать соответствующие меры в случае нарушения законодательства о порядке обращения и содержания домашних животных.

За жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 299 Уголовного кодекса Украины.