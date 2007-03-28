В Черкассах к пожизненному заключению приговорили убийцу 8-летней девочки

Апелляционный суд Черкасской области приговорил к пожизненному заключению 21-летнего жителя села Поповка Звенигородского района. Суд признал его виновным в умышленном убийстве, изнасиловании и ограблении 8-летней девочки.

Как передает корреспондент УНИАН, преступника задержали 15 января 2006 года, на следующий день после совершенного убийства. Согласно его показаниям, которые он не менял ни во время следствия, ни в суде, провожая девочку от общих знакомых домой, он неожиданно схватил ее за шею и силой потянул в лесополосу с намерением изнасиловать. Чтобы напуганный ребенок не кричал, убийца крепко сжал рукой ее горло, пока не задушил.

После этого преступник сорвал из ушей жертвы золотые сережки и пошел домой.