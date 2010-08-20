Табачник обещает, что в первый класс будут брать без сертификатов

Министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК утверждает, что для приема в школу не нужно будет никаких документов об окончании дошкольного заведения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

«Никаких справок, никаких сертификатов не будет», - сказал министр.

По его словам, после введения обязательного дошкольного образования с пятилетнего возраста порядок приема в школу не изменится и, как и сейчас, для приема в первый класс школы необходимо будет пройти собеседование с учителем.

Отвечая на вопросы журналистов, Д.ТАБАЧНИК также отметил, что «добросовестные родители смогут также, пользуясь советами специалистов, заниматься со своими детьми единолично или вдвоем, готовя их таким образом к школе».

По убеждению министра, внесенные изменения в закон об образовании лишь отображают ту ситуацию, которая уже закрепилась в последние годы. По его данным, еще до принятия изменений в закон, которые предусмотрели обязательное дошкольное образование, 94% детей учились в дошкольных заведениях перед тем, как пойти в школу.