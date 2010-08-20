В Одесском порту упрощено прохождение таможни

В Одесском морском торговом порту упрощено прохождение таможни. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, прием контейнеров теперь можно осуществлять без наличия на сопроводительных документах печати таможенного контроля.

Руководством Одесского морского порта совместно с представителями Южной таможни, а также руководителями линейных, брокерских и экспедиторских компаний было решено отменить процедуру заблаговременного письменного утверждения завоза экспортных грузов. Соответствующее оформление будет проводиться после завоза грузов в порт.

Одновременно создан координационный совет из представителей порта, таможенной, пограничной, санитарной, экологической, ветеринарной и карантинной служб, который будет оперативно заниматься проблемными вопросами при оформлении необходимых документов.

Эти меры, по мнению руководства порта, упростят завоз экспортных грузов.

Справка УНИАН. Одесский порт - один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северно-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 21 млн. тонн сухих грузов и 25 млн. тонн наливных в год.