МЧС России замерило радиацию в Брянской области

МЧС РФ организовало поездку в Брянскую область для представителей СМИ, экологической организации "Гринпис" и депутатов регионального парламента, заявлявших о возможном ухудшении радиоактивной обстановки из-за природных пожаров. В их присутствии были сделаны замеры, которые показали, что радиационный фон в регионе находится в норме.

"Результаты показали ровно то же самое, что и в предыдущие дни и недели - на территориях, загрязненных вследствие Чернобыльской катастрофы, никаких изменений в радиационном фоне нет", - приводит слова начальника Центра "Антистихия" МЧС Владислава Болова РИА "Новости".

Он подчеркнул, что на загрязненных территориях не было допущено тех пожаров, которые могли бы как-то изменить радиационную обстановку. "После первых незначительных очагов пожара по указанию министра Сергея Шойгу там сразу приступили к работе две лаборатории Центра "Лидер", и превышения уровня радиации они не выявили", - сказал Болов.

По данным МЧС, в настоящее время на территории Брянской области пожаров нет.