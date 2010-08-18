Российский эксперт: в России сверху власть, а в Украине - бизнес

Российский журналист и медиа-эксперт Матвей ГАНАПОЛЬСКИЙ считает, что различие между украинскими и российскими СМИ такое же, как и между политикой этих двух государств: в России власть «строит» бизнес и СМИ, в Украине - бизнес «строит» власть и журналистов.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала ТВi, сообщает пресс-служба канала.

При этом М.ГАНАПОЛЬСКИЙ посоветовал украинским журналистам помнить, что президентский срок – короткий, и всех денег не заработаешь.

По его убеждению, журналист должен верить в Бога и смотреть на людей. "Именно тогда получаешь внутреннюю свободу", - отметил российский медийщик.

Также М.ГАНАПОЛЬСКИЙ обратился к украинским коллегам на украинском языке: «Шануймося, браття, бо ми того варті!»