Две гражданки Украины пытались продать в Москве новорожденного

Украинские дипломаты решают вопрос о возвращении в Украину ребенка, которого сегодня пытались продать в Москве две наших соотечественницы.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил заведующий консульским отделом посольства Украины в РФ Владимир САЕНКО.

«Сейчас решается вопрос о возвращении ребенка на Родину согласно законодательству. Девочка – гражданка Украины», - сказал В.САЕНКО.

Он сообщил, что ребенок находится в одном из детских домов Москвы. Состояние здоровья девочки удовлетворительное.

В то же время, дипломат отметил, что возвращение ребенка займет какое-то время, ведь сначала нужно попробовать найти родственников, которые дадут согласие воспитывать этого ребенка, или подыскать соответствующий детский дом в Украине. Он сообщил, что соответствующие запросы в Украину уже сделаны.

«Есть целая процедура возвращения, которая за один день не делается. Тем более много зависит от того, как будет развиваться уголовное дело – сначала суд должен признать вину матери», - сказал он.

В.САЕНКО отметил, что это резонансное дело не будет оставлено просто так.

Он отметил, что сегодня сказать, какое будет окончательно принято решение, невозможно, поскольку идет следствие.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 августа, руководитель отдела взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета при прокуратуре России Максим КОРЯКИН сообщил УНИАН, что в Москве задержаны две гражданки Украины, которые пытались продать новорожденного ребенка за 15 тыс. долларов.

Он сообщил, что следственным отделом по Кузьминскому району следственного управления Следственного комитета по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении двух гражданок Украины, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 127.1 Уголовного кодекса РФ (торговля несовершеннолетним).

По его словам, установлено, что приблизительно в ноябре 2009 года одна из женщин узнала о своей беременности. Не желая исполнять свои родительские обязанности, а также с целью личного обогащения, она решила продать ребенка сразу же после родов.

М.КОРЯКИН отметил, что об этом она сообщила своей знакомой, которая согласилась принять участие в продаже ребенка.

По его словам, девочка родилась 10 августа в роддоме Серпухова Московской области.

17 августа обе женщины вместе с новорожденным ребенком прибыли в Москву, где по заранее достигнутой договоренности на Волгоградском проспекте получили от покупателя девочки 13 тыс. долларов и 60 тыс. рублей (около 2 тысяч долларов). После получения денег злоумышленницы были задержаны.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.