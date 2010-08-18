Пограничник сбил насмерть 12-летнюю девочку

В Сумской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла 12-летняя девочка и еще двое несовершеннолетних травмированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ ГУ МВД Украины в Сумской области, ДТП произошло накануне около 20.35 в поселке городского типа Ямполь. Три девочки шли домой по тротуарной дорожке, по ул. Боженко. В это время автомобиль ВАЗ-217030 (Лада Приора) по неустановленным причинам нарушил правила маневрирования и, не справившись с управлением, выехал на тротуар. В результате наезда младшая, 12-летняя девочка от полученных травм погибла на месте происшествия. Две другие получили тяжелые телесные повреждения и были доставлены в ямпольскую ЦРБ.

Водитель задержан, у него взята кровь на алкоголь. Как установлено, он работает на пограничном пункте пропуска и имеет звание старшего прапорщика.

Работники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.