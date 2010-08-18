Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,88 грн./долл., продают – по 7,91 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 17 августа, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,87-7,90 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках без изменений со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,06/10,20 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,15 грн./евро, по продаже – в пределах 10,15-10,30 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 17 августа, незначительно изменился и сегодня составляет 0,2510/0,2591 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2610 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,88 грн./долл., курс продажи – 7,91 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,89 грн./долл., по продаже – в пределах 7,90-7,92 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева со вчерашнего дня незначительно понизился и сегодня составляет 10,06/10,20 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,95-10,13 грн./евро, по продаже – в пределах 10,17-10,25 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы почти не изменился по сравнению с 17 августа и сегодня составляет 0,2513/0,2593 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2610 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 9,95/10,25 грн., рубль – 0,2350/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,875/7,915 грн., евро – 9,95/10,35 грн., рубль – 0,2500/0,2630 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,869/7,906 грн., евро – 10,00/10,30 грн., рубль – 0,2540/0,2620 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 18 августа, составляет: гривни к доллару США – 7,89, к евро – 10,14654, к российскому рублю – 0,2591.