Наркоторговец ранил ножом двух работников милиции

В городе Ямполе Винницкой области во время задержания продавец наркотических средств нанес ножевые ранения двум работникам милиции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Винницкой области.

Во время задержания 30-летний безработный житель Ямполя нанес колото-резаные раны в шею и грудь начальнику сектора уголовного розыска и резаные раны в бедра оперуполномоченному криминальной милиции по делам детей Могилев-Подольского райотдела.

Раненные стражи порядка доставленные в больницу. Состояние здоровья потерпевших удовлетворительное.

Выяснено, что задержанный ранее был судим за аналогичные преступления и кражи.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам сбыта наркотических веществ и нанесения телесных повреждений работникам милиции во время исполнения служебных обязанностей.