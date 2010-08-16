Наркоторговец ранил ножом двух работников милиции
Сообщение из Ямполя
В городе Ямполе Винницкой области во время задержания продавец наркотических средств нанес ножевые ранения двум работникам милиции.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Винницкой области.
Во время задержания 30-летний безработный житель Ямполя нанес колото-резаные раны в шею и грудь начальнику сектора уголовного розыска и резаные раны в бедра оперуполномоченному криминальной милиции по делам детей Могилев-Подольского райотдела.
Раненные стражи порядка доставленные в больницу. Состояние здоровья потерпевших удовлетворительное.
Выяснено, что задержанный ранее был судим за аналогичные преступления и кражи.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по фактам сбыта наркотических веществ и нанесения телесных повреждений работникам милиции во время исполнения служебных обязанностей.