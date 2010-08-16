Потомок одесского градоначальника хочет пустить паром в Грецию

Греческая компания Triad RealEstate намерена открыть паромную линию Пирей-Одесса, которая позволит интенсифицировать туристский обмен между Грецией и Украиной, а также гражданами России, Молдовы, Беларуси и других стран СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом греческий бизнесмен - представитель компании Triad RealEstate Майк Герассимос ПЕТРОПУЛОС, который является потомком градоначальника Одессы 1878-1895 годов Григория Маразли, сообщил сегодня на встрече с мэром Одессы Эдуардом ГУРВИЦЕМ.

По словам М.ПЕТРОПУЛОСА, «уже достигнута договоренность о покупке двух крупных современных паромов. Причем Одесса избрана для реализации этого грандиозного проекта не случайно - греки испытывают к этому городу особые чувства, поскольку именно здесь зародилось в свое время греческое освободительное движение».

Присутствующий на встрече бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Греции и Албании Валерий ЦИБУХ уточнил, что «два парома на этом морском маршруте смогут перевозить до 2 тысяч 900 пассажиров и 900 автомобилей». Он добавил, что это даст возможность путешествовать в Грецию на личных автомобилях через Одессу не только украинским туристам, но и гражданам сопредельных стран – Беларуси, Молдовы, России.

Паромный маршрут также упростит путь в Украину из Балкан, много греков смогут приезжать в Украину. «Причем проект может быть запущен уже через три-четыре месяца», - подытожил В.ЦИБУХ.

Также М.ПЕТРОПУЛОС не исключил, что в будущем возможно строительство скоростной железнодорожной ветки, которая позволит «преодолеть путь из Киева до Одессы за один час двадцать минут».

В Одессе М.ПЕТРОПОЛУС посетил Греческий культурный центр, побывал на Греческой площади и Греческой улице, а также возложил цветы к подножью памятника своему знаменитому прадеду Г.Маразли, именем которого еще при его жизни была названа одна из центральных улиц – за особые заслуги перед одесситами.