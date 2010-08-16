Неуловимые конокрады два месяца не оставляли Житомирский район

В Житомирской области разоблачена семья конокрадов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в отделе общественных связей ГУ МВД Украины в Житомирской области.

По данным милиции, с начала июня по август владельцы лошадей в Житомирском районе систематически страдали от ночных краж своих скакунов. На протяжении двух месяцев неуловимые конокрады не оставляли в покое крестьян края.

«От первых дней краж в Житомирский райотдел милиции начали поступать обращения граждан о том, что в ночное время из пастбищ, расположенных близ их усадеб, исчезали кони. При выезде на место преступлений обнаружить и зафиксировать вероятные доказательства было невозможно”, - отмечается в сообщении.

После обращений работники уголовного розыска начали проверять лиц, которые осуществляли закупку крупного рогатого скота и предприятия, занимающиеся переработкой мяса.

"В ходе отработки в поле зрения милиции попали трое жителей Житомирского района и один – Бердичевского. Двое из них уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления, совершенные в Чуднове и Жмеринке Винницкой области. Последующая проверка подтвердила эти подозрения", - сообщили стражи порядка.

По информации милиции, "преступная группа скорее напоминала малый «семейный бизнес» с давними традициями конокрадства: 47-летний отец, двое сыновей, один из которых несовершеннолетний, и племянник”.

«Уже доказано пять эпизодов похищения коней. За сбыт одного коня злоумышленники получали до 3500 гривен. Помогал им в этом деле “проверенный компаньон” с Винницкой области, ранее судимый за покупку грабленого скота, который «плодотворно» занимался приобретением грабленых коней и их последующей реализацией»,- уточнили в пресс-службе милиции.

Стражи порядка выяснили, что, получив достаточно большую сумму денег, злоумышленники приобрели три автомобиля, а часть - прогуляли, снимая номера в гостиницах и кемпингах.

Сейчас против четырех членов семьи возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, отец еще и будет нести ответственность по статьи 304, которая предусматривает наказание лишением свободы на срок от трех до семи лет.