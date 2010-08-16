Молочная смесь не могла вызвать рост груди у младенцев

Как заявляет Министерство здравоохранения КНР, оно не обнаружило никаких свидетельств того, что произведенная в Китае молочная смесь вызвала рост груди у младенцев, сообщает Би-Би-Си.

Родители этих младенцев опасаются, что в смеси присутствовали гормоны, однако министерство заявляет, что ученые провели ряд тестов и не выявили ничего необычного. Производители молочной смеси также настаивают, что их продукция безопасна.

Два года назад сотни тысяч китайских детей отравились, а шестеро умерли от детской молочной смеси, содержавшей меламин.