Принц Бельгии посетит Украину с экономической миссией

Украину с экономической миссией посетит наследный принц Королевства Бельгии ФИЛИПП. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономики, сегодня вопросы подготовки этого визита в Киеве обсудили министр экономики Украины Василий ЦУШКО и Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бельгии в Украине Марк ВИНК.

Программа визита предусматривает встречу принца ФИЛИППА с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ, министром иностранных дел Константином ГРИЩЕНКО, а также общее открытие украинско-бельгийского бизнес-форума.

В.ЦУШКО и М.ВИНК в ходе беседы высказались за необходимость в ближайшее время активизировать работу, направленную на экспертное определение и реализацию общих инвестиционно-инновационных проектов, в частности в отрасли модернизации систем энергоснабжения, энергосбережения и использования альтернативных источников энергии.

Справка УНИАН. В январе-мае в 2010 г. в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года объем двусторонней торговли между Украиной и Бельгией вырос на 19% до 284 млн. дол. При этом экспорт товаров из Украины вырос на 41% до 99 млн. дол., а импорт товаров из Бельгии – на 10% до почти 186 млн. дол.