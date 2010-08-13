Жаркая погода активизирует испарения остатков ртути на территории бывшего киевского завода «Радикал».

Об этом заявил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир БОРЕЙКО во время прямой телефонной линии в редакции газеты «Комсомольская правда в Украине».

«Что касается «Радикала» - это отдельная опасность. Та ртуть, которая осталась на территории предприятия, при такой жаре быстро испаряется. Люди всем этим дышат, последствия могут быть плохими», - считает эксперт.

Кроме того, по данным В.БОРЕЙКО, эта территория передана под строительство жилых домов. «Этого ни в коем случае делать нельзя! Территорию нужно очистить. В противном случае я не рекомендую находиться даже по соседству с этим местом», - подчеркнул эксперт.

В.БОРЕЙКО также сообщил об опасности выделения в атмосферу ядовитого вещества диоксин вследствие возможных пожаров на свалках, где вываливаются пластиковые бутылки и целлофан. «Но это все локально», - уточнил эксперт.

Справка УНИАН. Завод «Радикал» с 1951 года занимался химическим производством каустической соды, хлора, бертолетовой соли, каучука, серной и соляной кислот.

В связи с применением на производстве большого количества ртути был признан предприятием с повышенной опасностью.

После закрытия завода в 2000 году приводились работы по очистке источников загрязнения. Было вывезено более 500 тонн пропитанного ртутью металла.

Расположен в районе популярного в Киеве рынка «Дарынок».