Эколог категорически не рекомендует купаться в Киевском море

Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир БОРЕЙКО категорически не рекомендует купаться в Киевском водохранилище.

Об этом он заявил во время прямой телефонной линии в редакции газеты «Комсомольская правда в Украине».

Эколог отметил, что вследствие жаркой погоды водоемы прогреваются и вода начинает цвести. «Из-за цветения рыбе нечем дышать, и она начинает гибнуть. Не в таком количестве, как зимой, но тем не менее. Конечно, оседая на дно или скапливаясь на берегу, она привлекает различные бактерии, крыс, мышей, которые разносят заразу, и это все может вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта», - констатировал эксперт.

В.БОРЕЙКО сказал: «Купаться можно в районе Гидропарка, Труханового острова - там дохлой рыбы пока нет». Также он добавил, что можно купаться в Десне.

«А Киевское водохранилище очень мелкое, вода там прогревается до 30 градусов, и это уже рассол из дохлой рыбы и гниющей зелени», - заявил В.БОРЕЙКО.