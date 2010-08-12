Для сохранения Софии и Лавры в списке ЮНЕСКО осталось полгода

Украина должна до 1 февраля 2011 года выполнить рекомендации ЮНЕСКО, чтобы национальный заповедник «София Киевская» и Киево-Печерская Лавра не попали в «черный список» этой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Государственной службы по вопросам национального культурного наследия Яков ДИГТЯР на пресс-конференции в Киеве.

Он проинформировал, что в резолюции 34-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходила 25 июля - 3 августа в Бразилии, определены рекомендации для Украины, которые она должна выполнить.

«И страна должна выполнить эти пункты, и до 1 февраля подать информацию о состоянии вокруг Софии и Лавры», - отметил Я.ДИГТЯР.

Он уточнил, что согласно рекомендациям Украина должна привести в соответствие с международными стандартами нормативно-правовую базу по вопросам защиты культурного наследия, ограничить возможность строительства вблизи Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры.

По словам В.ДИГТЯРА, если Украина не выполнит этих условий, отмеченные объекты, которые имеют статус всемирного культурного наследия, могут быть занесены в так называемый «черный список».