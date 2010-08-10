Донецкий мэр: сколько потребуются человек, столько и будут работать

Сегодня в Донецке открылся Единый координационный центр по вопросам подготовки и проведения финального тура чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Единый координационный центр разместился в центре Донецка, в здании Регионального спортивного комплекса «Олимпийский», который является коммунальной собственностью Донецкого облсовета.

В торжественной церемонии открытия Единого центра приняли участие председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК и Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Мэр Донецка объяснил, что «это будет центр, где будут решаться все организационные вопросы – от подготовки спортивной базы, от подготовки инфраструктуры города до приема и проводов гостей, то есть, абсолютно все вопросы».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО сообщил, что данный центр подготовлен за счет средств городского и областного бюджетов. Он не стал конкретизировать, сколько средств было затрачено, но отметил, что это незначительные деньги, так как здание было подготовленное и оставалось только доукомплектовать его необходимым оборудованием.

Мэр отметил, что в Едином центре будут работать 30 специалистов по различным направлениям деятельности. «Сколько потребуются человек, столько и будут здесь работать. На сегодняшний день область выделила 15 единиц штатных, и город выделил 15 единиц штатных», - сказал А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

В свою очередь, А.БЛИЗНЮК, обращаясь к журналистам, призвал их не оставаться равнодушными к работе этого центра и в целом к работе региона по подготовке к Евро-2012. «А вы все, которые здесь стоите и задаете нам вопросы, вы все внештатные работники этого центра. Ваша задача разносить эту информацию, давать ее людям. Здесь центр управления проектом «Евро-2012», и будет все координироваться из этого центра», - сказал глава облгосадминистрации.