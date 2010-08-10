В Луганской области горят 66 шахтных породных отвалов
15:57, 10 августа 2010Общество
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Больше всего - в Свердловске
В Луганской области горят 66 шахтных породных отвалов из 537.
Об этом УНИАН сообщили в Госуправлении охраны окружающей среды в Луганской области.
Наибольшее количество горящих отвалов находится в Свердловске – около 40. Из них, согласно обнародованным данным, 18 - в стадии активного горения.
По мнению экологов, породные отвалы угольных предприятий являются одними из основных источников загрязнения окружающей среды. Усложняет ситуацию высокая урбанизация территорий угледобывающих районов, отсталость технологий угледобычи, отсутствие надлежащих санитарно-защитных зон, говорится в сообщении.
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